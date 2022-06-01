Riskified Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Riskified варіюється від $96,592 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $206,500 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Riskified. Останнє оновлення: 9/18/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $142K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

DevOps-інженер

Продажі
Median $207K
Розвиток бізнесу
$162K

Аналітик даних
$131K
Дата-сайентист
$129K
Управління персоналом
$96.6K
Маркетингові операції
$118K
Продукт-дизайнер
$122K
Продукт-менеджер
$173K
Інженер з продажів
$189K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$199K
Архітектор рішень
$159K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Riskified - це Продажі з річною загальною компенсацією $206,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Riskified складає $150,508.

