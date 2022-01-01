Каталог компаній
Citrix
Citrix Зарплати

Зарплата Citrix варіюється від $25,125 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $224,420 для Менеджер з продуктового дизайну на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Citrix. Останнє оновлення: 10/17/2025

Інженер-програміст
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Мережевий інженер

Продукт-менеджер
Median $220K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Маркетинг
Median $182K
Архітектор рішень
Median $123K

Cloud Architect

Бізнес-аналітик
$121K
Обслуговування клієнтів
$25.1K
Успіх клієнтів
$63.6K
Аналітик даних
$25.3K
Менеджер з науки про дані
$94.4K
Дата-сайентист
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Менеджмент-консультант
$189K
Маркетингові операції
$111K
Продукт-дизайнер
$180K
Менеджер з продуктового дизайну
$224K
Програмний менеджер
$148K
Інженер з продажів
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Технічний програмний менеджер
$79.2K
Технічний письменник
$28.2K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

33.33%

РІК 1

33.33%

РІК 2

33.33%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Citrix RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.33% передається у 1st-РІК (33.33% щорічно)

  • 33.33% передається у 2nd-РІК (33.33% щорічно)

  • 33.33% передається у 3rd-РІК (33.33% щорічно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Citrix - це Менеджер з продуктового дизайну at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $224,420. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Citrix складає $102,458.

