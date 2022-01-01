Citrix Зарплати

Зарплата Citrix варіюється від $25,125 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $224,420 для Менеджер з продуктового дизайну на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Citrix . Останнє оновлення: 10/17/2025