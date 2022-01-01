Citrix Зарплати

Зарплата Citrix варіюється від $25,125 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $224,420 для Менеджер з продуктового дизайну на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Citrix. Останнє оновлення: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.
33.33%
РІК 1
33.33%
РІК 2
33.33%
РІК 3
У Citrix RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.33% передається у 1st-РІК (33.33% щорічно)
33.33% передається у 2nd-РІК (33.33% щорічно)
33.33% передається у 3rd-РІК (33.33% щорічно)
Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.