Каталог компаній
Paytronix Systems
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Paytronix Systems Зарплати

Зарплата Paytronix Systems варіюється від $55,275 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $213,060 для Менеджер з партнерства на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Paytronix Systems. Останнє оновлення: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $114K
Менеджер з партнерства
$213K
Продажі
$55.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Paytronix Systems - це Менеджер з партнерства at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $213,060. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Paytronix Systems складає $114,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Paytronix Systems

Схожі компанії

  • Flipkart
  • PayPal
  • DoorDash
  • Netflix
  • Amazon
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси