Каталог компаній
Pandora
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Дейта-аналітик

  • Всі зарплати Дейта-аналітик

Pandora Дейта-аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Дейта-аналітик in Panama у Pandora варіюється від PAB 39.5K до PAB 55.3K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Pandora. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Поширений діапазон
Можливий діапазон
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Дейта-аналітик заявок в Pandora щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+PAB 57.9K
Robinhood logo
+PAB 88.9K
Stripe logo
+PAB 20K
Datadog logo
+PAB 35K
Verily logo
+PAB 22K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Pandora RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дейта-аналітик пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-аналітик в Pandora in Panama складає річну загальну компенсацію PAB 55,252. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Pandora для позиції Дейта-аналітик in Panama складає PAB 39,534.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Pandora

Схожі компанії

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси