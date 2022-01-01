Довідник компаній
Grubhub Зарплати

Діапазон зарплат Grubhub коливається від $19,632 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $320,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Grubhub. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер надійності сайту

Менеджер продукту
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $320K

Науковець даних
Median $150K
Бізнес-аналітик
Median $95K
Аналітик даних
Median $140K
Менеджер з науки даних
Median $185K
Бухгалтер
$126K
Бізнес-операції
$296K
Менеджер з бізнес-операцій
$125K
Фінансовий аналітик
$87.6K
Людські ресурси
$74.6K
Маркетинг
$51K
Операційний маркетинг
$103K
Менеджер з партнерств
$115K
Дизайнер продукту
$19.6K
Менеджер програми
$160K
Рекрутер
$101K
Продажі
$128K
Архітектор рішень
$85.6K

Архітектор даних

Технічний менеджер програми
$101K
Дослідник користувацького досвіду
$98K
Графік вестингу

40%

РІК 1

30%

РІК 2

15%

РІК 3

15%

РІК 4

Тип акції
RSU

У Grubhub RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 40% нараховується в 1st-РІК (40.00% щорічно)

  • 30% нараховується в 2nd-РІК (7.50% щоквартально)

  • 15% нараховується в 3rd-РІК (3.75% щоквартально)

  • 15% нараховується в 4th-РІК (3.75% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У Grubhub RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Grubhub, є Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $320,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Grubhub, становить $127,379.

