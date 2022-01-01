Каталог компаній
Chewy Зарплати

Зарплата Chewy варіюється від $41,392 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $557,200 для Менеджер з дейта-сайенс на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Chewy. Останнє оновлення: 11/18/2025

Інженер-програміст
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Інженер машинного навчання

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер бізнес-аналітики

Науковець-дослідник

Дейта-сайентист
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Продакт-менеджер
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Менеджер інженерів-програмістів
Software Development Manager $304K
Director $519K
Продакт-дизайнер
Median $170K

UX-дизайнер

Фінансовий аналітик
Median $140K
Програм-менеджер
Median $219K
Технічний програм-менеджер
Median $260K
Бізнес-аналітик
Median $170K
Маркетинг
Median $296K
Проєкт-менеджер
Median $202K
Дейта-аналітик
Median $157K
Менеджер бізнес-операцій
Median $128K
Кадрові ресурси
Median $200K
Маркетингові операції
Median $61.3K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
Median $230K
Бізнес-операції
$112K
Розвиток бізнесу
$487K
Обслуговування клієнтів
$41.4K
Менеджер з дейта-сайенс
$557K
Менеджер продакт-дизайну
$201K
Рекрутер
Median $172K
Продажі
$145K
Архітектор рішень
$251K

Архітектор даних

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Chewy RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 4th-РІК (12.50% раз на півроку)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Chewy - це Менеджер з дейта-сайенс at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $557,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Chewy складає $204,651.

