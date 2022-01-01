Chewy Зарплати

Зарплата Chewy варіюється від $41,392 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $557,200 для Менеджер з дейта-сайенс на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Chewy. Останнє оновлення: 11/18/2025
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Chewy RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 4th-РІК (12.50% раз на півроку)
