Компенсація Інженер-програміст in United States у Palo Alto Networks варіюється від $180K за year для Software Engineer до $684K за year для Distinguished Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $315K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Palo Alto Networks. Останнє оновлення: 11/3/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer
$180K
$142K
$22.7K
$15.2K
Staff Software Engineer
$210K
$157K
$38.9K
$14.1K
Sr Staff Engineer
$266K
$185K
$63.5K
$17.1K
Principal Engineer
$336K
$216K
$97.7K
$22.3K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Palo Alto Networks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
Включені посади
Інженер машинного навчання
Backend-інженер програмного забезпечення
Full-Stack інженер програмного забезпечення
Інженер мереж
Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення
Інженер програмного забезпечення виробництва
Інженер безпеки програмного забезпечення
Інженер надійності сайту
Науковець-дослідник