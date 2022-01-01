Каталог компаній
Twilio
Твіліо Зарплати

Зарплата Twilio варіюється від $25,870 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $623,924 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Твіліо. Останнє оновлення: 10/18/2025

Інженер-програміст
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Інженер даних

Програмний інженер виробництва

Продукт-менеджер
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Продажі
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Виконавчий менеджер з клієнтів

Продукт-дизайнер
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UX-дизайнер

Рекрутер
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Маркетинг
L3 $145K
L4 $241K
Аналітик даних
Median $142K
Інженер з продажів
Median $256K
Дата-сайентист
Median $303K
Фінансовий аналітик
Median $170K
Менеджер з продуктового дизайну
Median $225K
Програмний менеджер
Median $189K
Бізнес-аналітик
Median $150K
Обслуговування клієнтів
Median $96K
Проєктний менеджер
Median $248K
Бухгалтер
$103K

Technical Accountant

Адміністративний асистент
$175K
Бізнес-операції
$272K
Менеджер бізнес-операцій
$304K
Розвиток бізнесу
$246K
Керівник апарату
$195K
Операції з обслуговування клієнтів
$220K
Успіх клієнтів
$75.3K
Менеджер з науки про дані
$89.1K
Управління персоналом
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Юридичний відділ
$151K
Маркетингові операції
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Архітектор рішень
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Технічний програмний менеджер
$179K
Технічний письменник
$238K
UX-дослідник
$126K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Twilio RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Twilio - це Інженер-програміст at the IC6 level з річною загальною компенсацією $623,924. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Twilio складає $220,710.

