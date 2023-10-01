NOS Зарплати

Зарплата NOS варіюється від $23,736 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $58,309 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників NOS . Останнє оновлення: 10/23/2025