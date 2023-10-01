Каталог компаній
NOS
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

NOS Зарплати

Зарплата NOS варіюється від $23,736 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $58,309 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників NOS. Останнє оновлення: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Аналітик даних
$23.7K
Продукт-менеджер
$49.3K
Проєктний менеджер
$28.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Інженер з продажів
$30.5K
Інженер-програміст
$58.3K
Архітектор рішень
$55.8K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в NOS - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $58,309. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в NOS складає $39,899.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для NOS

Схожі компанії

  • Pinterest
  • DoorDash
  • Intuit
  • Square
  • SoFi
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси