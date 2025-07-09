Каталог компаній
Minsait
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Minsait Зарплати

Зарплата Minsait варіюється від $23,619 загальної компенсації на рік для Технічний програмний менеджер на нижньому рівні до $48,536 для Менеджмент-консультант на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Minsait. Останнє оновлення: 9/16/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $40.2K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Бізнес-аналітик
Median $31.4K
Аналітик даних
Median $26.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Дата-сайентист
$38.3K
IT-спеціаліст
$46.4K
Менеджмент-консультант
$48.5K
Технічний програмний менеджер
$23.6K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

The highest paying role reported at Minsait is Менеджмент-консультант at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $48,536. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Minsait is $38,258.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Minsait

Схожі компанії

  • Snap
  • Tesla
  • Microsoft
  • Facebook
  • Airbnb
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси