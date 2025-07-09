Minsait Зарплати

Зарплата Minsait варіюється від $23,619 загальної компенсації на рік для Технічний програмний менеджер на нижньому рівні до $48,536 для Менеджмент-консультант на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Minsait . Останнє оновлення: 9/16/2025