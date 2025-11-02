Каталог компаній
Mercari
Mercari Фінансовий аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Фінансовий аналітик in Japan у Mercari варіюється від ¥8.48M до ¥12.35M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mercari. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

¥9.73M - ¥11.09M
Japan
Поширений діапазон
Можливий діапазон
¥8.48M¥9.73M¥11.09M¥12.35M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Mercari RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (8.32% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Фінансовий аналітик в Mercari in Japan складає річну загальну компенсацію ¥12,347,791. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mercari для позиції Фінансовий аналітик in Japan складає ¥8,476,026.

