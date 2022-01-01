Каталог компаній
CoStar Group
CoStar Group Зарплати

Зарплата CoStar Group варіюється від $60,000 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $241,200 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників CoStar Group. Останнє оновлення: 10/13/2025

$160K

Інженер-програміст
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Мережевий інженер

DevOps-інженер

Дата-сайентист
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Продукт-дизайнер
Median $105K

UX-дизайнер

Продукт-менеджер
Median $130K
Обслуговування клієнтів
Median $60K
Маркетинг
Median $82K
Бізнес-аналітик
$197K
Розвиток бізнесу
$134K
Аналітик даних
$144K
Фінансовий аналітик
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Маркетингові операції
$61.6K
Продажі
$149K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $230K
Технічний програмний менеджер
$241K
Венчурний капіталіст
$114K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У CoStar Group RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в CoStar Group - це Технічний програмний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $241,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CoStar Group складає $132,000.

