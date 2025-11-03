Каталог компаній
Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Lumentum. Останнє оновлення: 11/3/2025

Середня загальна компенсація

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
Поширений діапазон
Можливий діапазон
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Lumentum Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Lumentum in Taiwan складає річну загальну компенсацію NT$2,468,022. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Lumentum для позиції Дейта-сайентист in Taiwan складає NT$1,694,151.

