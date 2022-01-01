Ciena Зарплати

Зарплата Ciena варіюється від $33,419 загальної компенсації на рік для Технічний письменник на нижньому рівні до $275,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Ciena . Останнє оновлення: 10/13/2025