Ciena
Ciena Зарплати

Зарплата Ciena варіюється від $33,419 загальної компенсації на рік для Технічний письменник на нижньому рівні до $275,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Ciena. Останнє оновлення: 10/13/2025

$160K

Інженер-програміст
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Backend програмний інженер

Мережевий інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Інженер з апаратного забезпечення
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Інженер-оптик
Median $83.1K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $275K
Бізнес-аналітик
$86.7K
Обслуговування клієнтів
$87.3K
Менеджер з науки про дані
$139K
Дата-сайентист
$78.9K
Менеджмент-консультант
$180K
Маркетинг
$252K
Інженер-механік
$66.8K
Продукт-дизайнер
$101K
Продажі
Median $116K
Інженер з продажів
$150K
Архітектор рішень
$110K
Технічний програмний менеджер
$95.8K
Технічний письменник
$33.4K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Ciena Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

