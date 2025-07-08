Каталог компаній
Intellectual Ventures
Intellectual Ventures Зарплати

Зарплата Intellectual Ventures варіюється від $183,080 загальної компенсації на рік для Розвиток бізнесу на нижньому рівні до $186,428 для Проєкт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Intellectual Ventures. Останнє оновлення: 11/24/2025

Розвиток бізнесу
$183K
Проєкт-менеджер
$186K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Intellectual Ventures - це Проєкт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $186,428. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Intellectual Ventures складає $184,754.

