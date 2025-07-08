Intellectual Ventures Зарплати

Зарплата Intellectual Ventures варіюється від $183,080 загальної компенсації на рік для Розвиток бізнесу на нижньому рівні до $186,428 для Проєкт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Intellectual Ventures . Останнє оновлення: 11/24/2025