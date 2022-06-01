Довідник компаній
Intapp
Intapp Зарплати

Діапазон зарплат Intapp коливається від $72,507 у загальній компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому кінці до $233,825 для Інформаційний технолог (ІТ) на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Intapp. Останнє оновлення: 8/10/2025

$160K

Дизайнер продукту
Median $108K
Менеджер продукту
Median $144K
Бухгалтер
$72.5K

Інформаційний технолог (ІТ)
$234K
Маркетинг
$102K
Менеджер з дизайну продукту
$95.5K
Менеджер проекту
$164K
Продажі
$120K
Інженер-програміст
$119K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$129K
Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Intapp Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Intapp, є Інформаційний технолог (ІТ) at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $233,825. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Intapp, становить $119,799.

Інші ресурси