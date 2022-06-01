Intapp Зарплати

Діапазон зарплат Intapp коливається від $72,507 у загальній компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому кінці до $233,825 для Інформаційний технолог (ІТ) на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Intapp . Останнє оновлення: 8/10/2025