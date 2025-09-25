Каталог компаній
Intapp
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Бухгалтер

  • Всі зарплати Бухгалтер

Intapp Бухгалтер Зарплати

Середня загальна компенсація Бухгалтер in United Kingdom у Intapp варіюється від £44.8K до £65.1K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Intapp. Останнє оновлення: 9/25/2025

Середня загальна компенсація

£50.9K - £59.1K
United Kingdom
Поширений діапазон
Можливий діапазон
£44.8K£50.9K£59.1K£65.1K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Бухгалтер заявок в Intapp щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

£121K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на £22.7K+ (іноді £227K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Intapp Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Бухгалтер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бухгалтер в Intapp in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £65,077. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Intapp для позиції Бухгалтер in United Kingdom складає £44,843.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Intapp

Схожі компанії

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси