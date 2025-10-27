Каталог компаній
HNTB
HNTB Інженер-будівельник Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-будівельник in United States у HNTB становить $90K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації HNTB. Останнє оновлення: 10/27/2025

Медіанний пакет
HNTB
Civil Engineer
Boston, MA
Загалом за рік
$90K
Рівень
Mid
Базова зарплата
$90K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в HNTB?
Останні подання зарплат
Внести дані

Включені посади

Water Resources Engineer

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-будівельник в HNTB in United States складає річну загальну компенсацію $115,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в HNTB для позиції Інженер-будівельник in United States складає $90,000.

