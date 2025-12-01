Каталог компаній
Harvard University
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Проєкт-менеджер

  • Всі зарплати Проєкт-менеджер

Harvard University Проєкт-менеджер Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Harvard University. Останнє оновлення: 12/1/2025

Нам потрібно лише 4 більше Проєкт-менеджер заявок в Harvard University щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Внести дані
Які кар'єрні рівні в Harvard University?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Проєкт-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєкт-менеджер в Harvard University in United States складає річну загальну компенсацію $88,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Harvard University для позиції Проєкт-менеджер in United States складає $77,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Harvard University

Схожі компанії

  • University of California, San Francisco
  • Georgia Tech
  • Duke University
  • Western Governors University
  • Cornell University
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/harvard-university/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.