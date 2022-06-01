Каталог компаній
GXO
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

GXO Зарплати

Зарплата GXO варіюється від $10,322 загальної компенсації на рік для Дейта-аналітик на нижньому рівні до $419,588 для Бізнес-операції на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників GXO. Останнє оновлення: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Бізнес-операції
$420K
Бізнес-аналітик
$60.7K
Розвиток бізнесу
$94.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

68 30
68 30
Дейта-аналітик
$10.3K
Дейта-сайентист
$68.6K
Фінансовий аналітик
$126K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$44.6K
Консультант з управління
$90.5K
Інженер-механік
$94.5K
Продакт-менеджер
$119K
Програм-менеджер
$126K
Інженер-програміст
$99.5K
Менеджер інженерів-програмістів
$139K
Технічний програм-менеджер
$119K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в GXO - це Бізнес-операції at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $419,588. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в GXO складає $97,180.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для GXO

Схожі компанії

  • Uber
  • Flipkart
  • Netflix
  • Snap
  • PayPal
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gxo/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.