Guidewire Software Зарплати

Зарплата Guidewire Software варіюється від $16,768 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $371,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Guidewire Software. Останнє оновлення: 10/19/2025

Інженер-програміст
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Дата-сайентист
Median $256K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $371K

Архітектор рішень
Median $230K

Data Architect

Рекрутер
Median $122K
Продажі
Median $313K
Технічний програмний менеджер
Median $204K
Бухгалтер
$263K
Аналітик даних
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Маркетинг
$231K
Операції з персоналом
$277K
Продукт-дизайнер
$193K
Продукт-менеджер
$137K
Програмний менеджер
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

24%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Guidewire Software RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 24% передається у 4th-РІК (6.00% щоквартально)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Guidewire Software - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $371,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Guidewire Software складає $218,891.

