GoPro Зарплати

Зарплата GoPro варіюється від $72,563 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $291,450 для Розвиток бізнесу на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників GoPro. Останнє оновлення: 11/22/2025

Інженер-програміст
Median $72.6K
Розвиток бізнесу
$291K
Дейта-сайентист
$139K

Апаратний інженер
$97.8K
Інженер-механік
$187K
Продакт-дизайнер
$189K
Продакт-менеджер
$114K
Проєкт-менеджер
$111K
Технічний програм-менеджер
$230K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У GoPro RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в GoPro - це Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $291,450. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в GoPro складає $139,300.

Інші ресурси

