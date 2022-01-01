Root Insurance Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Root Insurance варіюється від $76,500 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $270,970 для Управління персоналом на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Root Insurance. Останнє оновлення: 9/18/2025

$160K

Дата-сайентист
Median $120K
Продукт-менеджер
Median $145K
Інженер-програміст
Median $161K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $230K
Аналітик даних
$76.5K
Графічний дизайнер
$95.2K
Управління персоналом
$271K
Маркетинг
$159K
Інженер-механік
$86.7K
Продукт-дизайнер
$133K
Рекрутер
$86.7K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Root Insurance RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Root Insurance - це Управління персоналом at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $270,970. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Root Insurance складає $133,280.

