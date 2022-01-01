Каталог компаній
General Dynamics Information Technology
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

General Dynamics Information Technology Зарплати

Зарплата General Dynamics Information Technology варіюється від $75,000 загальної компенсації на рік для Аналітик з кібербезпеки на нижньому рівні до $164,175 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників General Dynamics Information Technology. Останнє оновлення: 9/13/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $112K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Мережевий інженер

Системний інженер

IT-спеціаліст
Median $155K
Аналітик з кібербезпеки
Median $75K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Дата-сайентист
Median $143K
Архітектор рішень
Median $133K
Бізнес-аналітик
Median $91K
Аналітик даних
Median $100K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $146K
Менеджмент-консультант
$152K
Продукт-менеджер
$91.5K
Проєктний менеджер
$117K
Рекрутер
$98.9K
Технічний програмний менеджер
$164K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در General Dynamics Information Technology، Технічний програмний менеджер at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $164,175 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در General Dynamics Information Technology برابر $117,300 است.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для General Dynamics Information Technology

Схожі компанії

  • Avanade
  • Genesys
  • Ultimate Software
  • Esri
  • REI Systems
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси