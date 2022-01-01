Каталог компаній
Ultimate Software
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Ultimate Software Зарплати

Зарплата Ultimate Software варіюється від $70,745 загальної компенсації на рік для IT-спеціаліст на нижньому рівні до $189,945 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Ultimate Software. Останнє оновлення: 9/21/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $110K
Бізнес-аналітик
$99.5K
Дата-сайентист
$190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
IT-спеціаліст
$70.7K
Продукт-дизайнер
$76.9K
Продукт-менеджер
$184K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

The highest paying role reported at Ultimate Software is Дата-сайентист at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,945. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ultimate Software is $104,875.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Ultimate Software

Схожі компанії

  • Esri
  • Welcome
  • OnPrem Solution Partners
  • Cloudwick
  • Genesys
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси