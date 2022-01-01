Довідник компаній
Fullscript
Fullscript Зарплати

Діапазон зарплат Fullscript коливається від $55,164 у загальній компенсації на рік для Маркетинг на нижньому кінці до $127,104 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Fullscript. Останнє оновлення: 8/15/2025

$160K

Інженер-програміст
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Дизайнер продукту
Median $74.3K

UX-дизайнер

Фінансовий аналітик
$61.2K

Маркетинг
$55.2K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$119K
Часті запитання

A legmagasabb fizetésű szerep a Fullscript-nél a Інженер-програміст at the L5 level, évi $127,104 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Fullscript-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $87,534.

