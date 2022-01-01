fuboTV Зарплати

Зарплата fuboTV варіюється від $142,285 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $334,560 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників fuboTV . Останнє оновлення: 11/21/2025