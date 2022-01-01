Disney Зарплати

Зарплата Disney варіюється від $50,250 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $477,667 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Disney. Останнє оновлення: 9/3/2025
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.3%
РІК 3
33%
РІК 1
33%
РІК 2
34%
РІК 3
У Disney RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (16.50% раз на півроку)
33% передається у 2nd-РІК (16.50% раз на півроку)
34% передається у 3rd-РІК (17.00% раз на півроку)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Disney RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)
