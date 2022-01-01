Каталог компаній
Disney
Disney Зарплати

Зарплата Disney варіюється від $50,250 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $477,667 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Disney. Останнє оновлення: 9/3/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Інженер машинного навчання

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

Програмний інженер виробництва

Програмний інженер безпеки

Інженер надійності сайту

Веб-розробник

Продукт-менеджер
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Продукт-дизайнер
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX-дизайнер

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Менеджер з розробки програмного забезпечення
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Фінансовий аналітик
Median $109K
Дата-сайентист
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Аналітик даних
Median $120K
Технічний програмний менеджер
Median $180K
Проєктний менеджер
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Бізнес-аналітик
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Аналітик з кібербезпеки
Median $158K
Продажі
Median $99.5K

Менеджер з клієнтів

Менеджер з науки про дані
Median $400K
Програмний менеджер
Median $180K
Менеджер з продуктового дизайну
Median $328K
Архітектор рішень
Median $416K

Архітектор даних

Cloud Security Architect

UX-дослідник
Median $158K
Обслуговування клієнтів
Median $60K
Управління персоналом
Median $140K
Бухгалтер
Median $85K

Технічний бухгалтер

Розвиток бізнесу
Median $165K
IT-спеціаліст
Median $178K
Маркетингові операції
Median $150K
Рекрутер
Median $115K
Адміністративний асистент
$50.3K
Бізнес-операції
$296K
Менеджер бізнес-операцій
$53.6K
Інженер систем управління
$93.5K
Корпоративний розвиток
$226K
Графічний дизайнер
$90.5K
Інженер з апаратного забезпечення
$85.6K
Юридичний відділ
Median $266K
Менеджмент-консультант
$86.2K
Маркетинг
$209K

Менеджер продакт-маркетингу

Загальна винагорода
$148K
Венчурний капіталіст
$95.9K

Аналітик

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Disney RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)

33%

РІК 1

33%

РІК 2

34%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Disney RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33% передається у 1st-РІК (16.50% раз на півроку)

  • 33% передається у 2nd-РІК (16.50% раз на півроку)

  • 34% передається у 3rd-РІК (17.00% раз на півроку)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Disney RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

Поширені запитання

Інші ресурси