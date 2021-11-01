Довідник компаній
Excella
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Excella Зарплати

Діапазон зарплат Excella коливається від $78,390 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $185,925 для Консультант з менеджменту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Excella. Останнє оновлення: 8/11/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $102K
Бізнес-аналітик
$78.4K
Науковець даних
$158K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Консультант з менеджменту
$186K
Дизайнер продукту
$95.5K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$183K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Excella, є Консультант з менеджменту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $185,925. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Excella, становить $129,893.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Excella

Пов'язані компанії

  • HCL Global Systems
  • Genesys
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси