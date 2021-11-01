Excella Зарплати

Діапазон зарплат Excella коливається від $78,390 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $185,925 для Консультант з менеджменту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Excella . Останнє оновлення: 8/11/2025