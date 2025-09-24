Компенсація Архітектор рішень in Canada у Ericsson варіюється від CA$143K за year для JS6 до CA$157K за year для JS7. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$158K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ericsson. Останнє оновлення: 9/24/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включені посадиПодати нову посаду