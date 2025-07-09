Каталог компаній
Epson
Epson Зарплати

Зарплата Epson варіюється від $45,338 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $162,810 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Epson. Останнє оновлення: 9/12/2025

$160K

Бізнес-операції
$84.6K
Бізнес-аналітик
$109K
Дата-сайентист
$45.3K

Управління персоналом
$82.3K
Продукт-менеджер
$151K
Проєктний менеджер
$163K
Інженер з продажів
$62.7K
Інженер-програміст
$48.4K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Epson - це Проєктний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $162,810. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Epson складає $83,446.

