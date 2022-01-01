Довідник компаній
DraftKings
DraftKings Зарплати

Діапазон зарплат DraftKings коливається від $86,028 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $302,625 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників DraftKings. Останнє оновлення: 8/18/2025

$160K

Інженер-програміст
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер даних

Інженер надійності сайту

Менеджер з розробки програмного забезпечення
L7 $249K
L6 $303K
Менеджер продукту
L8 $205K
L7 $193K

Бізнес-аналітик
Median $112K
Науковець даних
Median $175K
Аналітик даних
Median $90K
Дизайнер продукту
Median $148K
Менеджер з науки даних
$265K
Фінансовий аналітик
$159K
Маркетинг
$124K
Менеджер програми
$92.5K
Рекрутер
$86K
Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У DraftKings RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Часті запитання

Den høyest betalende rollen rapportert hos DraftKings er Менеджер з розробки програмного забезпечення at the L6 level med en årlig total kompensasjon på $302,625. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos DraftKings er $175,000.

Інші ресурси