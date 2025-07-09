DotPe Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат DotPe коливається від $3,629 у загальній компенсації на рік для Операційний маркетинг на нижньому кінці до $53,678 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників DotPe. Останнє оновлення: 8/18/2025

$160K

Операційний маркетинг
$3.6K
Менеджер програми
$35.2K
Інженер-програміст
$17.5K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$53.7K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в DotPe, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $53,678. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в DotPe, становить $26,348.

