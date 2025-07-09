DotPe Зарплати

Діапазон зарплат DotPe коливається від $3,629 у загальній компенсації на рік для Операційний маркетинг на нижньому кінці до $53,678 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників DotPe . Останнє оновлення: 8/18/2025