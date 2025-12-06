Компенсація Програм-менеджер in United States у Dell Technologies варіюється від $182K за year для L6 до $242K за year для L10. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $161K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Dell Technologies. Останнє оновлення: 12/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$182K
$166K
$0
$15.8K
L7
$137K
$120K
$6.7K
$10.4K
L8
$146K
$129K
$5K
$12K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.3%
РІК 3
У Dell Technologies RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)
