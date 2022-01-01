Каталог компаній
ConocoPhillips
ConocoPhillips Зарплати

Зарплата ConocoPhillips варіюється від $80,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $402,000 для Розвиток бізнесу на вищому рівні.

Information Technologist (IT)
Median $109K
Інженер-програміст
Median $80K
Бухгалтер
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Бізнес-аналітик
$88.8K
Розвиток бізнесу
$402K
Інженер-хімік
$121K
Дата-сайентист
$287K
Фінансовий аналітик
$174K
Інженер-геолог
$275K
Інженер-механік
$279K
Продукт-менеджер
$127K
Технічний програмний менеджер
$212K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в ConocoPhillips - це Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $402,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ConocoPhillips складає $150,499.

Інші ресурси