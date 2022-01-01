Дженерал Моторс Зарплати

Зарплата General Motors варіюється від $44,446 загальної компенсації на рік для Менеджмент-консультант на нижньому рівні до $277,400 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Дженерал Моторс . Останнє оновлення: 9/13/2025