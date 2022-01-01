Каталог компаній
General Motors
Дженерал Моторс Зарплати

Зарплата General Motors варіюється від $44,446 загальної компенсації на рік для Менеджмент-консультант на нижньому рівні до $277,400 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні.

$160K

Інженер-програміст
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Мобільний програмний інженер

Інженер машинного навчання

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Мережевий інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

Програмний інженер виробництва

Системний інженер

Науковець-дослідник

Дата-сайентист
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Інженер з апаратного забезпечення
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Інженер вбудованого апаратного забезпечення

Інженер-механік
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Виробничий інженер

CAE-інженер

Продукт-менеджер
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Продукт-дизайнер
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX-дизайнер

Архітектор рішень
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Архітектор даних

Хмарний архітектор

Архітектор Хмарної Безпеки

Бізнес-аналітик
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
IT-спеціаліст
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Технічний програмний менеджер
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Проєктний менеджер
L6 $114K
L7 $143K
Програмний менеджер
L6 $128K
L7 $160K
Фінансовий аналітик
L5 $98.9K
L6 $110K
Інженер систем управління
L5 $94K
L6 $115K
Маркетинг
Median $120K
Рекрутер
Median $200K
Розвиток бізнесу
Median $148K
Аналітик даних
Median $123K
Бухгалтер
Median $100K

Технічний бухгалтер

Аналітик з кібербезпеки
Median $100K
Менеджер з науки про дані
Median $200K
Графічний дизайнер
Median $135K
Управління персоналом
Median $102K
Продажі
Median $100K
Адміністративний асистент
$60.5K
Менеджер бізнес-операцій
$225K
Корпоративний розвиток
$86.2K
Обслуговування клієнтів
$135K
Інженер-електрик
$137K
Юридичний відділ
$116K
Менеджмент-консультант
$44.4K
Маркетингові операції
$89.6K
Інженер з матеріалознавства
$213K
Інженер-оптик
$198K
UX-дослідник
$149K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У General Motors Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в General Motors - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the L9 level з річною загальною компенсацією $277,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в General Motors складає $130,446.

