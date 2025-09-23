Компенсація Продукт-дизайнер in United States у Comcast варіюється від $102K за year для Product Designer 2 до $140K за year для Product Designer 3. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $105K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Comcast. Останнє оновлення: 9/23/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer 2
$102K
$101K
$0
$650
Product Designer 3
$140K
$127K
$7.5K
$6.4K
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
РІК 1
15%
РІК 2
15%
РІК 3
15%
РІК 4
40%
РІК 5
У Comcast RSU + Options підлягають 5-річному графіку вестингу:
15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)
15% передається у 2nd-РІК (15.00% щорічно)
15% передається у 3rd-РІК (15.00% щорічно)
15% передається у 4th-РІК (15.00% щорічно)
40% передається у 5th-РІК (40.00% щорічно)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Comcast RSU + Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
Включені посадиПодати нову посаду