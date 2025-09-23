Citadel Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Citadel варіюється від $405K за year для L1 до $608K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $525K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Citadel. Останнє оновлення: 9/23/2025

Середня Компенсація за Рівень

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L1 ( Початковий рівень ) $405K $307K $6.6K $91K L2 $427K $275K $0 $152K L3 $542K $286K $12K $244K L4 $469K $241K $0 $228K Переглянути 1 Більше рівнів

Останні подання зарплат

