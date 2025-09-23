Компенсація Інженер-програміст in United States у Citadel варіюється від $405K за year для L1 до $608K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $525K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Citadel. Останнє оновлення: 9/23/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включені посадиПодати нову посаду