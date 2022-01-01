Каталог компаній
Ramp Зарплати

Зарплата Ramp варіюється від $76,380 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $595,400 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Ramp. Останнє оновлення: 10/25/2025

Інженер-програміст
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Frontend програмний інженер

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Продукт-дизайнер
Median $189K

UX-дизайнер

Веб-дизайнер

Рекрутер
Median $135K

Продукт-менеджер
Median $275K
Маркетинг
Median $200K

Менеджер продакт-маркетингу

Бізнес-операції
$149K
Бізнес-аналітик
$261K
Обслуговування клієнтів
$76.4K
Дата-сайентист
$161K
Управління персоналом
$333K
Продажі
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$269K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Ramp Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Ramp - це Інженер-програміст at the Staff Software Engineer level з річною загальною компенсацією $595,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ramp складає $259,416.

