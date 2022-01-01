Каталог компаній
Checkr
Checkr Зарплати

Зарплата Checkr варіюється від $73,630 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $360,000 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Checkr. Останнє оновлення: 11/14/2025

Інженер-програміст
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Менеджер інженерів-програмістів
Median $351K
Обслуговування клієнтів
$73.6K

Дейта-аналітик
$181K
Фінансовий аналітик
$191K
Кадрові ресурси
$258K
Маркетинг
$226K
Продакт-дизайнер
Median $220K
Продакт-менеджер
Median $360K
Програм-менеджер
$122K
Рекрутер
Median $172K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Checkr RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Checkr - це Продакт-менеджер з річною загальною компенсацією $360,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Checkr складає $205,475.

