Canoo Інженер з апаратного забезпечення Зарплати

Середня загальна компенсація Інженер з апаратного забезпечення in United States у Canoo варіюється від $92.7K до $126K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Canoo. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

$99.2K - $120K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$92.7K$99.2K$120K$126K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Canoo RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер з апаратного забезпечення в Canoo in United States складає річну загальну компенсацію $126,440. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Canoo для позиції Інженер з апаратного забезпечення in United States складає $92,650.

