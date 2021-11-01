Каталог компаній
Aeva
Aeva Зарплати

Зарплата Aeva варіюється від $187,018 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $477,375 для Продукт-дизайнер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Aeva. Останнє оновлення: 9/1/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $210K
Інженер з апаратного забезпечення
Median $225K
Інженер-механік
Median $210K

Продукт-дизайнер
$477K
Продукт-менеджер
$187K
Програмний менеджер
$427K
Проєктний менеджер
$347K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Aeva RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

Інші ресурси