Довідник компаній
BT
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

BT Зарплати

Діапазон зарплат BT коливається від $7,650 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $256,275 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників BT. Останнє оновлення: 8/20/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $20.3K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інформаційний технолог (ІТ)
Median $43.6K
Головний співробітник
$88.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Обслуговування клієнтів
$29.2K
Аналітик даних
$7.7K
Менеджер з науки даних
$47.8K
Науковець даних
$17.5K
Фінансовий аналітик
$88.3K
Інженер з апаратного забезпечення
$119K
Людські ресурси
$48.4K
Юридичний
$184K
Маркетинг
$107K
Дизайнер продукту
$42.7K
Менеджер продукту
$73.2K
Менеджер програми
$113K
Менеджер проекту
$9.4K
Продажі
$256K
Аналітик кібербезпеки
$80.1K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$61K
Архітектор рішень
$52.3K

Архітектор даних

Технічний менеджер програми
$74.2K
Технічний письменник
$10.9K
Дослідник користувацького досвіду
$81.5K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Den høyest betalende rollen rapportert hos BT er Продажі at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $256,275. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos BT er $61,004.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для BT

Пов'язані компанії

  • Sprint
  • Vodafone
  • TELUS
  • Singtel
  • Airtel India
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси