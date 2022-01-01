BT Зарплати

Діапазон зарплат BT коливається від $7,650 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $256,275 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників BT . Останнє оновлення: 8/20/2025