Airtel India
Airtel India Зарплати

Зарплата Airtel India варіюється від $3,631 загальної компенсації на рік для Маркетингові операції на нижньому рівні до $113,207 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Airtel India. Останнє оновлення: 11/16/2025

Інженер-програміст
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Frontend-інженер програмного забезпечення

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Продакт-менеджер
Median $42K
Менеджер інженерів-програмістів
Median $113K

Дейта-сайентист
Median $36.8K
Бізнес-аналітик
Median $21.3K
Розвиток бізнесу
$45.5K
Дейта-аналітик
$35.2K
Фінансовий аналітик
$7.5K
Кадрові ресурси
$16.4K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$4.4K
Маркетинг
$56.1K
Маркетингові операції
$3.6K
Продакт-дизайнер
Median $29K
Менеджер продакт-дизайну
$67.8K
Проєкт-менеджер
$34.2K
Продажі
$14.7K
Аналітик кібербезпеки
$12K
Архітектор рішень
$49.4K

Архітектор даних

Загальна винагорода
$25.9K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Airtel India - це Менеджер інженерів-програмістів з річною загальною компенсацією $113,207. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Airtel India складає $31,578.

