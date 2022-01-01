Brex Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Brex варіюється від $27,078 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $630,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Brex. Останнє оновлення: 8/28/2025

$160K

Інженер-програміст
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер виробництва

Дата-сайентист
L4 $195K
L5 $395K
Продукт-менеджер
Median $440K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
L5 $613K
L6 $630K
Продажі
Median $260K
Обслуговування клієнтів
Median $47.9K
Розвиток бізнесу
Median $200K
Маркетинг
Median $174K
Продукт-дизайнер
Median $290K
Технічний програмний менеджер
Median $278K
Менеджер бізнес-операцій
$181K
Бізнес-аналітик
$81.3K
Фінансовий аналітик
$146K
Програмний менеджер
$245K
Рекрутер
$27.1K
Аналітик з кібербезпеки
$199K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Brex RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Brex - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the L6 level з річною загальною компенсацією $630,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Brex складає $245,250.

