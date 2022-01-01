Brex Зарплати

Зарплата Brex варіюється від $27,078 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $630,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Brex . Останнє оновлення: 8/28/2025