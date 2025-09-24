Каталог компаній
Bosch Global
Bosch Global Технічний програмний менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Технічний програмний менеджер in Vietnam у Bosch Global становить ₫618.58M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bosch Global. Останнє оновлення: 9/24/2025

Медіанний пакет
company icon
Bosch Global
Technical Project Manager
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₫618.58M
Рівень
EG14
Базова зарплата
₫618.58M
Stock (/yr)
₫0
Бонус
₫0
Років у компанії
10 Роки
Років досвіду
15 Роки
Які кар'єрні рівні в Bosch Global?

₫4.16B

Останні подання зарплат
Поширені запитання

Самый высокий пакет вознаграждения для Технічний програмний менеджер в Bosch Global in Vietnam составляет ₫1,281,292,013 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bosch Global для позиции Технічний програмний менеджер in Vietnam составляет ₫312,053,520.

