Celonis Зарплати

Зарплата Celonis варіюється від $42,346 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $205,800 для Управління персоналом на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Celonis. Останнє оновлення: 9/10/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $150K
Інженер з продажів
Median $170K

Бізнес-аналітик
Median $42.3K
Менеджмент-консультант
Median $200K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $178K
Продукт-дизайнер
Median $94.3K
Обслуговування клієнтів
$181K
Успіх клієнтів
$201K
Менеджер з науки про дані
$89.5K
Дата-сайентист
$89.1K
Фінансовий аналітик
$63.8K
Управління персоналом
$206K
Маркетинг
$88.6K
Маркетингові операції
$90.5K
Менеджер з партнерства
$131K
Програмний менеджер
$164K
Проєктний менеджер
$159K
Продажі
$115K
Архітектор рішень
$94.5K

Архітектор даних

Технічний програмний менеджер
$201K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Celonis RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

