Celonis Зарплати

Зарплата Celonis варіюється від $42,346 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $205,800 для Управління персоналом на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Celonis . Останнє оновлення: 9/10/2025