Компенсація Інженер з апаратного забезпечення in Germany у Bosch Global варіюється від €81.2K за year для EG12 до €99.1K за year для EG16. Медіанний yearний пакет компенсації in Germany становить €100K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bosch Global. Останнє оновлення: 9/24/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
EG12
€81.2K
€75.8K
€0
€5.5K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.9K
€88.8K
€0
€9.1K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
