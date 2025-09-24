Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Аналітик даних in Singapore у Bosch Global становить SGD 81.4K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bosch Global. Останнє оновлення: 9/24/2025

Медіанний пакет
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Загалом за рік
SGD 81.4K
Рівень
L2
Базова зарплата
SGD 71.2K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 10.2K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в Bosch Global?

SGD 210K

Зарплати не знайдено
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик даних в Bosch Global in Singapore складає річну загальну компенсацію SGD 83,823. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Bosch Global для позиції Аналітик даних in Singapore складає SGD 81,316.

