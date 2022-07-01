BlueHalo Зарплати

Зарплата BlueHalo варіюється від $110,129 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $246,225 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників BlueHalo . Останнє оновлення: 8/31/2025