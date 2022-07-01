Каталог компаній
BlueHalo
BlueHalo Зарплати

Зарплата BlueHalo варіюється від $110,129 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $246,225 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників BlueHalo. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $120K

Full-Stack програмний інженер

Інженер з апаратного забезпечення
Median $203K
Продукт-дизайнер
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Технічний програмний менеджер
$246K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в BlueHalo - це Технічний програмний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $246,225. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в BlueHalo складає $161,500.

